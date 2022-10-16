بمشاركة 10 لاعبين .. منتخب الإمارات للجودو يبدأ الاعداد لبطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى

المصدر: وام

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بدأ منتخب الإمارات للجودو معسكره الداخلي في أبوظبي استعدادا لبطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتقدمت حتى الآن 70 دولة للمشاركة، من بينها 10 دول عربية هي البحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، وقطر، والأردن، والمغرب، والجزائر، وسوريا، ولبنان بجانب منتخب الإمارات مستضيف البطولة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للمصارعة والجودو أن مشاركة منتخب الإمارات في تلك البطولة ، تأتي عقب عدة مشاركات خارجية عربية وأجنبية خلال 2022، وآخرها بطولة العالم في مدينة طشقند، على أمل أن ينعكس مشوار منتخبنا الناجح في المشاركات المقبلة التي ينظر لها الاتحاد بشكل جاد واهتمام خاص، تطلعا لتحقيق نتائج إيجابية برغم صعوبة المهمة في ظل مشاركة الأبطال العالمين المصنفين.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الدفع بـ 10 لاعبين للإمارات سيمثل أكبر مشاركة إماراتية في بطولات الجراند سلام الكبرى، ما سيوفر فرص الاحتكاك للاعبين الصاعدين.

وتضم قائمة لاعبي الإمارات كلا من أحمد النقبي (19 سنة) وزن تحت 60 كجم كأصغر لاعب في البطولة، وأحمد جاسم الثميري وعلي اليماحي، ودزاسفيلي جورام في وزن تحت 66 كجم، وفي وزن تحت 73 كجم سيشارك اللاعب الصاعد سعيد النقبي، وفي وزن تحت 81 كجم سيشارك كل من خليفة الحوسني وطلال اشفيلي، بينما سيخوض منافسات وزن تحت 90 كجم اللاعب جريجوريان أرام، وظافر ارام في وزن تحت 100كجم، فيما يشارك الصاعد حارب عبدالرحمن جمعة في وزن فوق 100 كجم.

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