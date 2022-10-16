الإمارات تشارك في أول جمعية عمومية طارئة للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة

المصدر: وام

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شارك سعادة محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، في أول جمعية عمومية طارئة للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد الاجتماع - الذي يعد الأوّل منذ تأسيس الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة عام 1987 - حضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من المسؤولين.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة مصر، عدة بنود منها تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية للارتقاء بمستوى رياضة أصحاب الهمم، وتبادل الخبرات والآراء والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي أهمية مثل هذه التجمّعات التنسيقية العربية التي تنبع أهميتها من تعزيز أواصر التعاون بين الأشقّاء العرب في مجال رياضات أصحاب الهمم، مشيرا إلى أهمية دور الاتحادات الإقليمية في تبادل الخبرات، للظهور بقوّة في المحافل الدولية وتنظيم البطولات والفعاليات التي تجمع الأشقّاء العرب.

وأثنى الهاملي على الجهود المصرية بقيادة معالي الدكتور أشرف صبحي التي تكللت بالنجاح في عقد أوّل اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة، وهنأ إيهاب حسنين عضو اللجنة البارالمبية المصرية على اختياره لرئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة.

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