الكويت يثأر من الاهلي المصري ويتوج بطلاً للسلة العربية

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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توج الكويت الكويتي بطلاً للاندية العربية لكرة السلة بعد فوزه بفارق نقطة واحدة 77/78 في ختام النسخة 34 للبطولة العربية التي اقيمت في الكويت، وسجل نقطة الفوز الغالية كابتن الفريق حمد عدنان في الثواني الاخيرة من رمية حرة في الوقت الذي استعد فيه الفريقان للوقت الاضافي، وبذلك يكون الكويت قد ثأر لخسارته امام الاهلي في نهائي النسخة الماضية ببرج العرب بالإسكندرية، تقدم الاهلي في الربع الاول 16/19 وفي الربع الثالث 15/21 بينما كانت نتيجة الربع الثاني لصالح الكويت 18/20 وكرر ذلك في الربع الاخير 19/27 بعدما شهد هذا الشوط اكثر من تعادل.

وعقب المباراة قام اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة بتتويج الفريق البطل وتوزيع الميداليات الذهبية على اللاعبين والجهازين الاداري والفني.

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