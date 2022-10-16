منافسات قوية في تحدي اللقايا بـ«تمهيدي المرموم»

المصدر: (دبي - وام)

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شهدت الفترة المسائية تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا بتمهيدي سباق المرموم للهجن منافسات قوية، ويقام السباق تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وفازت هجن زعبيل بالتحدي الرئيسي للقايا البكار المحليات مع المضمر راشد مروشد في 5:53:1 دقائق، فيما تألقت هجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات، وحقق «جرناس» بقيادة المضمر سالم سعيد منانه الناموس في 5:56:8 دقائق.

وفازت «حربة» لهجن الطايلات وبقيادة سالم قنزول بالشوط الثالث للقايا البكار المهجنات في 5:56:3 دقائق، كما حسمت الشوط الرئيسي الرابع للقايا الجعدان المهجنات بواسطة «شاهين» بقيادة سالم قنزول مسجلة 5:57:2 دقائق.

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