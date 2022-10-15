الطاهر يكرم الدارسين بدورة حكام شطرنج آسيا

المصدر: دبي - البيان

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شهد هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج حفل تكريم الدارسين في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الآسيوي للعبة بالتعاون مع الاتحاد القطري للشطرنج بمركز قطر للتدريب بحضور محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للعبة ومدير العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي بحضور 15 دارساً ودارسة من الدول الآسيوية.

حاضر في الورشة الخبير والمحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي الذي قدم محاضرات وتدريباً عملياً عن البرنامج الحصري لإجراء جدول المباريات في مسابقات الشطرنج الدولية للفردي والفرق.

وأكد هشام الطاهر أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية والأنشطة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة في كل مناطق القارة بهدف صقل وتطوير الكوادر الفنية من حكام ومنظمين ومتابعة المستجدات في اللوائح والقوانين بما يضمن جاهزية وكفاءة الكوادر الآسيوية وتأهيلهم لإنجاح البطولات القارية والدولية.

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