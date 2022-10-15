محمد بن سلطان: «زوارق الإمارات» قادرة على صناعة المجد في إيطاليا

المصدر: إيطاليا - البيان

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وجّه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التشجيع للفرق الإماراتية المشاركة حالياً، في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والمقامة في مدينة أولبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية، وثمّن صدارة الترتيب العام للبطولة حالياً باسم فريق أبوظبي، وتسيد زوارق الإمارات للمراكز الأولى بكل جدارة، متفوقة على كافة الزوارق الأخرى، منذ أولى جولات البطولة.

ومع انطلاق السباق الرئيس الختامي للجولة، غداً الأحد، أكد الشيخ محمد بن سلطان، على القدرة الكبيرة لزوارق الإمارات في أن تتمكن من صناعة فوز جديد في جولة إيطاليا، والاستمرار في الصدارة من أجل المنافسة على لقب موسم 2022 للبطولة، خاصة مع ما تقدمه من مستوى ثابت وعطاء مستمر، وقال: نحن على يقين بأن تتمكن زوارقنا من حصد فوز جديد في هذه الجولة، والبقاء في الصدارة، مع انتهاء المرحلة الأوروبية من البطولة، وهذه الثقة تأتي من النتائج والمعطيات التي نشاهدها في كل جولة، والأداء الذي يقدمه أبطالنا في المشاركة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان، على أن زوارق أبوظبي تمثل سفراء الإمارات حول العالم، وتقدم الصورة الراقية، والقدرات التي يتحلى بها الأبطال، مع البقاء في المقدمة دائماً في كل السباقات والتحديات البحرية الدولية، وقال: نمتلك خير سفراء للرياضة البحرية مع فريق أبوظبي، ونؤمن بأنهم من خيرة من يمثلنا في المنافسات البحرية المختلفة، ولا ننسى أن الفريق قد حصد لقبين عالميين حتى الآن في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وبطولة العالم للدراجات المائية، وننتظر استمرار حصاد الألقاب في البطولة الحالية والأقوى على مستوى العالم، وحين نتحدث عن زوارقنا كسفراء للوطن، فإننا نشير كذلك للتمثيل الرياضي للرياضة البحرية في ما يقدمه المتسابقون والكادر الوطني للفريق، عبر كل جولات البطولات البحرية، وفي كل مكان تصل إليه مشاركات الفريق، كي يكونوا بالفعل خير سفير وممثل للوطن في هذه الرياضة.

صراع

ويبدأ غداً الصراع الحقيقي من خلال السباق الرئيس للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وسط تحدٍ قوي من فرق الإمارات، فريق أبوظبي وفريق الشارقة، بحضور زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي، والمتصدر حالياً للترتيب العام للبطولة برصيد 52، وزورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي، وصيف الصدارة برصيد 35 نقطة، ويحل زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وفي الوقت الذي تملك فيه زوارق الإمارات النصيب الأكبر في المنافسة على لقب الموسم، يأتي في مقدم منافسيهم، حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، السويدي جوناس آندرسون، والذي يمتلك 29 نقطة حالياً، وكذلك ممثل الفريق الفرنسي فيليب شيب، والذي تعرّض لسوء طالع في الجولات الماضية بالتعطل أكثر من مرة، كي يبتعد عن المنصة، ولكنه في مقدم المنافسين الأقوياء على اللقب حالياً، وأيضاً ألبرتو كامبراتو الإيطالي، وصاحب الأرض في هذه الجولة.

وتنطلق منافسات السباق الرئيس في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت إيطاليا، وهي الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يقام السباق على مسار يبلغ طوله 1620 متراً، وهي المسافة التي تعد قصيرة نوعاً ما أمام الزوارق المشاركة، وتنعدم من خلالها الكثير من المزايا التي تحظى بها هذه الزوارق، أهمها السرعة العالية أو القصوى، وأيضاً ميزة التجاوز والتقدم للأمام، والتي ستكون شبه معدومة، ما عدا في حالات رفع العلم الأصفر وتخفيف السرعة، وكما أكد بعض المتسابقين، فإن السرعة لن تتجاوز الـ 190 كيلو متراً في الساعة للزوارق عبر هذا المسار، والجدير بالذكر أن السرعة القصوى للزوارق في المعتاد، قد تصل إلى 225 كيلو متراً في الساعة.

صدارة

من جهته، كشف شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6، متصدر الترتيب العام حالياً، عن عزمه الكبير في مواصلة الصدارة وتعزيزها مع نهاية سباق هذه الجولة، خاصة أن رصيده الآن هو 52 نقطة، وفي حال وصوله لمنصة التتويج كأحد الثلاثة الأوائل، فإن رصيده سيتجاوز الستين أو سبعين نقطة في هذه الحالة، وهو ما يعني زيادة فرصه في الفوز باللقب، وتأمين الصدارة قبل الانتقال لإمارة الشارقة، والتي ستشهد إقامة آخر جولتين من البطولة في ديسمبر القادم، وسجل شون ملاحظة قوية عن مسار السباق اليوم، مؤكداً أن قصر المسار والتقارب الكبير بين البوابات الهوائية، قد يشكل تخوفاً كبيراً من حدوث صدامات غير متوقعة بين الزوارق، وقال شون: وجود ثماني بوابات هوائية عبر مسار قصير أيضاً، سيشكل تحدياً حقيقياً أمام المشاركين اليوم، والتوقفات ستلعب دوراً في تحديد هوية الفائز، المطلوب في مثل هذا المسار، هو الحذر وأخذ الحيطة، والالتزام بتوجيهات الراديو مان طوال الوقت، للوصول لبر الأمان، وأثنى شون على قدرات زميله في الفريق، ثاني القمزي، والذي ينافس، وبقوة، للوصول للقبه الأول في هذه المنافسة، حيث قال: ثاني يمتلك كل عناصر البطل الفذ، وصنع الفوز كثيراً في السابق، ولا ينقصه سوى لقب يسجله باسمه عبر هذه البطولة.

السباق مباشر على قناة ياس

ستكون الفرصة متاحة لعشاق ومحبي منافسات السرعة، لمتابعة تفاصيل السباق الرئيس اليوم، في تمام الخامسة مساء، على قناة ياس، ومن المتوقع أن يستمر السباق قرابة الأربعين دقيقة، إلى ساعة كاملة، في حال التعرض لبعض التوقفات عبر مسار وكورس السباق، ويعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين، والثلاثة الأوائل في المنافسة.

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