الشارقة يهزم الوصل والجزيرة يكسب دبا بكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اختتم فريقا الشارقة والجزيرة لكرة اليد، بنجاح، ثاني مبارياتهما المؤجلة لحساب الدور التمهيدي في مسابقة كأس الإمارات، بتحقيقهما أول من أمس انتصارهما الثاني على التوالي، جاء لـ«الملك» بصعوبة على مضيفه الوصل بفارق الهدف وبنتيجة (30-29)، ولـ«فخر أبوظبي» على ضيفه دبا الحصن (34-29). وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق تسعى جميعها للفوز بباكورة موسم لعبة الأقوياء الذي يشهد 7 بطولات للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.

ويحسب للوصل تقديم مباراة بمستوى مميز أمام فريق كبير بحجم الشارقة بطل رباعية الموسم الماضي، الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين المواطنين والمحترفين، نجوا بالنهاية من مصيدة الوصل بختام المباراة التي حسمت بفارق هدف 30/29.

وشهدت المباراة ندية وإثارة منذ دقائقها الأولى رغم أفضلية التقدم للشارقة، والوصل يعادله لنهاية الشوط الأول 13/13، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، الضيف يتقدم والمضيف يعادله لغاية 23/23 آخر تعادل، ويتقدم الشارقة بالهدف لنهاية المباراة التي شهدت البطاقة الصفراء لمدرب الشارقة سفيان حيواني، وقادها الحكمان محمد القريشي وخالد جمال، وعلى الطاولة عمر الزبير وراشد محمد، وراقبها فاضل غلوم.

الترتيب

ويصل الشارقة للنقطة السادسة بالتساوي مع شباب الأهلي في صدارة المجموعة الأولى، انتظاراً لخوض قمة المجموعة الأولى بالجولة الثالثة الأخيرة من الدور التمهيدي، التي سيستضيف فيها الشارقة فريق شباب الأهلي، الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر، وينهي الوصل مشواره في المجموعة بالمركز الرابع 3 نقاط، ومليحة الثالث 5 نقاط.

وبنفس الجولة حقق الجزيرة في عقر داره فوزه الثاني بمؤجلاته لحساب مجموعته الثانية، والذي جاء على حساب ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 34 /29، والشوط الأول لفخر أبوظبي 18 /13، وبذلك الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط منحته المركز الثاني بمجموعته الثانية، وتبقت له مباراة مؤجلة مع فريق العين بختام الدور التمهيدي للبطولة، وكان النصر قد أنهى مشواره بهذا الدور في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، والعين ثالثاً 4 نقاط، ودبا الحصن رابعاً وأخيراً بثلاث نقاط.

نظام البطولة

يذكر أن النسخة الحالية من «كأس الإمارات» تقام بدورها التمهيدي بمشاركة ثمانية فرق، تم توزيعها بنظام القرعة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق الشارقة وشباب الأهلي والوصل ومليحة، والثانية الجزيرة والنصر والعين ودبا الحصن، على أن تسفر نتائج التمهيدي عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، الذي يقام في 23 أكتوبر الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية، التي ستجرى في 11 نوفمبر المقبل.

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