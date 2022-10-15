محمد بن سلطان يحفز زوارق الإمارات قبل السباق الرئيسي لمونديال فورمولا-1

المصدر: وام

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وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية دفعة تشجيعية للفرق الإماراتية المشاركة حاليا في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق فورمولا-1، والمقامة بمدينة أولبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية قبل خوضها غدا السباق الرئيسي والختامي.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان تصدر فريق أبوظبي حاليا للترتيب العام للبطولة وتسيد زوارق الإمارات للمراكز الأولى بكل جدارة متفوقة على كافة الزوارق الأخرى منذ أولى جولات البطولة.

ومع انطلاق السباق الرئيسي والختامي للجولة غدا الأحد، أكد الشيخ محمد بن سلطان على القدرة الكبيرة لزوارق الإمارات في أن تتمكن من صناعة فوز جديد في هذه الجولة والإستمرار في الصدارة للمنافسة على لقب موسم 2022 للبطولة خاصة مع ما تقدمه من مستوى ثابت وعطاء مستمر.

وقال: نحن على يقين بأن تتمكن زوارقنا من حصد فوز جديد في هذه الجولة والبقاء في الصدارة مع انتهاء المرحلة الأوروبية من البطولة، وهذه الثقة تأتي من النتائج والمعطيات التي نشاهدها في كل جولة والأداء الذي يقدمه أبطالنا في المشاركة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان أن زوارق أبوظبي تمثل سفراء الإمارات حول العالم وتقدم الصورة الراقية والقدرات التي يتحلى بها الأبطال مع البقاء في المقدمة دائما في كل السباقات والتحديات البحرية الدولية.

وقال: نمتلك خير سفراء للرياضة البحرية مع فريق أبوظبي ونؤمن بأنهم من خيرة من يمثلنا في المنافسات البحرية المختلفة، ولا ننسى أن الفريق حصد لقبين عالميين حتى الآن في بطولة العالم لزوارق فورمولا-2 وبطولة العالم للدراجات المائية وننتظر استمرار حصاد الألقاب في البطولة الحالية، الأقوى على مستوى العالم.

وأضاف: حين نتحدث عن زوارقنا كسفراء للوطن، فإننا نشير كذلك للتمثيل الرياضي للرياضة البحرية فيما يقدمه المتسابقون والكادر الوطني للفريق عبر كل جولات البطولات البحرية وفي كل مكان تصل إليه مشاركات الفريق كي يكونون بالفعل خير سفير وممثل للوطن في هذه الرياضة.

ويقام غدا السباق الرئيسي للجولة الرابعة من البطولة وسط تحد قوي من فريق أبوظبي وفريق الشارقة بحضور زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي والمتصدر حاليا للترتيب العام للبطولة برصيد 52 نقطة، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وصيف الصدارة (35 نقطة)، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن صاحب المركز الرابع (27 نقطة) .

ويأتي في مقدمة منافسيهم حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي السويدي جوناس آندرسون (29 نقطة) والفرنسي فيليب شيب والإيطالي ألبرتو كامبراتو.

ومن المقرر أن يقام السباق على مسار يبلغ طوله 1620 مترا، وهي مسافة تعد قصيرة نوعا ما أمام الزوارق المشاركة وتنعدم من خلالها الكثير من المزايا التي تحظى بها هذه الزوارق أهمها السرعة العالية أو القصوى وأيضا ميزة التجاوز والتقدم للأمام والتي ستكون شبه معدومة إلا في حالات رفع العلم الأصفر وتخفيف السرعة، وأكد بعض المتسابقين، أن السرعة لن تتجاوز الـ190 كيلومترا في الساعة للزوارق عبر هذا المسار.

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