مشهد الإسكندرية يتكرر في نهائي السلة العربية

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

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لم ينتظر الكويت الكويتي طويلاً للحاق بالأهلي المصري حامل اللقب، وضرب موعداً معه في نهائي بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة بالكويت، ليتكرر مشهد النسخة الماضية في صالة برج العرب بالإسكندرية، بعد فوزه المستحق على بيروت اللبناني 74/84.

فرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات الفترات الأربع، مع صحوة متأخرة للفريق البيروتي في النصف الثاني من الربع الأخير، ونجاحه بتضييق الفارق إلى أربع نقاط، بعدما وصل 13 نقطة في بعض الأحيان، إلا أن الفريق الكويتي تعامل مع الدقائق الأخيرة باحترافية عالية، حاسماً المباراة بفارق عشر نقاط.

تقدم الكويت في النصف الأول 39/46، وفي الربع الثالث 54/63، ثم واصل تقدمه حتى النهاية، ليضرب موعداً مع حامل اللقب في المباراة النهائية، المقرر إقامتها في السابعة مساء السبت بتوقيت الكويت.

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