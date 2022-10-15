طيران الإمارات لسباعيات الرجبي ترعى «كرة الشبكة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي؛ إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، عن توقيع شراكة مع «نخيل لإدارة المجتمعات»، تصبح الشركة بموجبها راعي التقديم لبطولة كرة الشبكة التي تقام بين 1 - 3 ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة كرة الشبكة المقدمة من قبل «نخيل لإدارة المجتمعات» على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حيث تتنافس فرق كرة الشبكة من مختلف الفئات على أرض الملاعب الأربعة لاستاد ذا سيفينز. وتأتي الشراكة الممتدة لخمسة أعوام في إطار رؤية «نخيل لإدارة المجتمعات» المتمحورة حول المجتمع، والرامية إلى تزويد قاطني مجتمعاتها بباقة من التجارب المتكاملة، وتشجيعهم على اعتماد نمط حياة صحي من خلال الرياضة.

وبالإضافة إلى ذلك، تصبح «نخيل لإدارة المجتمعات» بموجب الاتفاقية شريك التقديم لمسابقة بطولة طيران الإمارات دبي للسباعيات لكرة الشبكة لليافعات لفئات تحت سن 11 و13 و15 عاماً، والتي تنطلق يومي الجمعة في 14 و28 أكتوبر، على أن تقام النهائيات بحضور الجمهور خلال فعاليات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي مطلع ديسمبر.

وتعد الشراكة مع «نخيل لإدارة المجتمعات» جزءاً من حملة واسعة للتشجيع على ممارسة رياضة كرة الشبكة داخل مجتمعات الشركة السكنية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الجلسات التدريبية والبطولات والفعاليات للراغبين من مختلف الأعمار والقدرات، وتشمل المبادرة بناء مجمع من الملاعب المخصصة لمختلف الرياضات في «قرية جميرا سيركل».

التزام

قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: «تؤكد شراكتنا مع بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التزامنا بتحويل مجتمعات «نخيل» السكنية إلى أفضل مكان للعيش بدبي. تأتي الصحة وجودة الحياة في مجتمعاتنا السكنية على رأس أولويات الشركة، ونتطلع قدماً من خلال هذا التعاون إلى تعزيز التفاعل والتشجيع على اعتماد أنماط الحياة الصحية بين المقيمين لدينا».

ومن جانبه، قال سيمون جيلويتز، مدير العمليات الرياضية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: «يسعدنا الترحيب بـ«نخيل لإدارة المجتمعات» كشريك التقديم في بطولة كرة الشبكة. واصلت هذه المسابقة المحبوبة تطورها منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015، حتى أصبحت واحدة من أكثر الفعاليات شعبية، وإحدى أهم الأنشطة على أجندة مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. وقمنا هذا العام بتوسيع نطاق البطولة لتشمل بطولة السيدات الاجتماعية وكرة الشبكة المختلطة إلى جانب مسابقات البالغين واليافعين. وتسلط هذه الخطوة الضوء على تعاظم دور كرة الشبكة في قطاع الرياضة والمجتمع بأسره، لذا، فإن «نخيل لإدارة المجتمعات» هي الشريك المثالي لهذه البطولة».

ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي على ما يزيد على 100 ألف مشجع خلال دورة هذا العام.

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