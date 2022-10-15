27 % زيادة في عدد لاعبات دوري كرة الطاولة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تنطلق، غداً، النسخة السادسة من مسابقة دوري كرة الطاولة للسيدات والناشئات تحت 15 سنة، وتقام مبارياتها التي تختتم خلال مارس 2023، في ناديي العروبة والشارقة الرياضي للمرأة، يوم الأحد من كل أسبوع، وتبدأ بمباريات الناشئات في الحادية عشرة صباحاً، وتليها مباريات السيدات، مع زيادة عدد اللاعبات المشاركات في الدوري لهذا العام، ليصبح 80 لاعبة في المرحلتين، بزيادة 27 %، بعد أن كان العدد 63 لاعبة في العام الماضي.

وأوضحت مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة رئيس لجنة رياضة المرأة بالاتحاد، أن اللجنة قامت هذا العام بتعديل نظام دوري السيدات، لتتم إضافة مباراة تشارك بها لاعبة من الناشئات في فئة السيدات، لحض جميع الأندية والأكاديميات المشاركة على الاهتمام باللاعبات الصغار، ولرفع المستوى الفني، كما ألزمت أندية الدولة بمشاركة لاعبتين مواطنتين في كل فئة، لإعداد منتخب وطني قوي ينافس في المحافل الإقليمية في المستقبل القريب.

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