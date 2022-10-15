«ماي دبي نصف ماراثون المدينة» 30 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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يستعد سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة لعودة شيّقة في دورته الرابعة يوم 30 أكتوبر الجاري في مركز دبي المالي العالمي، ليمنح عدّائي المسافات الطويلة ومحبي اللياقة البدنية فرصة جديدة لاستكمال السباق الذي يتضمن عدّة مسافات، منها السباق الكلاسيكي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الجري السريع لمسافة 10 كيلومترات والتحدي الأكبر في سباق يمتد 21 كيلومتراً.

ويتزامن سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة هذا العام مع نهاية الأسبوع الأول في تحدي دبي للياقة، ليشجع كافة المشاركين على ختام الشهر بالمشاركة في أحد أفضل سباقات الجري بالمدينة.

وقال ألكساندر فان تي ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: «لطالما حرصنا على دعم الرياضة والرياضيين، ويسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة للتشجيع على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي من خلال هذه الفعالية الرياضية المميزة.

يعود سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة في عامه الرابع ليشجع العدائين ومحبي الجري في دولة الإمارات ويلهم الراغبين باتباع أسلوب حياة نشط من خلال المشاركة في أفضل فعالية آمنة في الهواء الطلق.

لقد تمكنت علامتنا التجارية من اكتساب مكانة مرموقة خلال فترة وجيزة وذلك بفضل جهودنا المستمرة للتواصل الدائم مع عشاق الرياضة، ونحن واثقون من مشاركة عدد كبير هذا العام حيث نتوقع تجاوز رقمنا القياسي السابق من حيث عدد المشاركين».

ترحيب

وبدوره، قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا الترحيب بالرياضيين والعدائين في وجهتنا الحضارية الرائدة باعتبارنا الشريك الرسمي كمستضيف لإقامة سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة لهذا العام عبر ما يقدمه المركز من مرافق عالمية المستوى.

فلهذه الفعاليات الرياضية أهمية خاصة بالنسبة لنا بينما تواصل دبيّ تعزيز مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً عبر ترسيخ ثقافة ممارسة النشاط الرياضي. وبفضل دعم مجلس دبي الرياضي وشركة «بروموسفن للتسويق الرياضي» والشركاء الآخرين، فلا شكّ بأن السباق الذي يمرّ عبر أجمل المناظر والمباني الخلابة سيكون حدثاً رائعاً وذكرى لا تنسى».

توقع

أشار ستيفين ماتيس من شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي» إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد المشاركين في السباق هذا العام. يقام السباق بالشراكة مع ماي دبي، الراعي الرئيسي للفعالية؛ ومركز دبي المالي العالمي الشريك الرسمي و«مدكير»، و«حياتنا»، و«باراشوت»،

وUp and Running، ويقام السباق تحت رعاية مجلس دبي الرياضي وبتنظيم من شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي».

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