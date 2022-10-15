80 سفينة تتنافس في «الشراعية 60 قدماً» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

ويأخذ سباق اليوم أهمية قصوى عند النواخذة والملاك والبحارة لأنه يمثل أول محطة في سباقات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي تتضمن هذا الموسم 4 سباقات على مدار الموسم الذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي ويستمر حتى مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد السباق مشاركة 80 سفينة أكدت حضورها في السباق الكبير مع إغلاق باب التسجيل أمس، حيث سيتنافس الجميع في تظاهرة بديعة من أجل التفوق والحصول على «ناموس» السباق وتسجيل بداية متميزة في الموسم الرياضي البحري الطويل. وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لانطلاقة السباق الكبير بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تدعم وتقف دائماً وراء إنجاح كل الفعاليات الرياضية البحرية في الإمارة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وجهاز حماية المنشآت الحيوية (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وبي أند أو مارينيز ومجموعة نخيل البحرية.

متابعة

وقال محمد سيف المري مدير إدارة السباقات بالإنابة: تابع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الساعات الماضية كل التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة عبر التقارير اليومية والنشرة البحرية الواردة من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة، وذلك حرصاً من النادي على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة للمشاركين وضمان وصولهم إلى خط النهاية بأمان على أمل أن تكون الحالة اليوم مناسبة لإنجاح هذه التظاهرة.وتوقع محمد سيف المري أن تقطع السفن المشاركة في السباق مسافة قد تصل إلى 20 ميلاً بحرياً من نقطة البداية المقترحة «عالي» جزر العالم باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا أمام المعلم الحضاري الكبير فندق «برج العرب»، حيث سيمر «سنيار» المحامل بالقرب من معالم الواجهة البحرية في دانة الدنيا دبي بين جزر ديرة وجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وشواطئ أم سقيم وجميرا الساحرة.

وأكد مدير إدارة السباقات بالإنابة أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حرص على إطلاع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين على كل الإجراءات والشروط ومن بينها الفحص الفني بعد السباق للسفن الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العاشر، وأخطر المشاركين بمكان تتويج أبطال السباق وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى عقب نهاية السباق مباشرة في مرفأ «بي أند أو» مارينيز عقب اعتماد النتائج وإجراء الفحص الفني المعتاد.

نقل مباشر

تواصل مؤسسة دبي للإعلام اهتمامها بالسباقات البحرية، وتقدم قنوات دبي الرياضية اليوم خدمة متميزة لعشاق السباقات التراثية المحلية من خلال النقل المباشر للسباق مع الانطلاقة وحتى الوصول إلى عوامات خط النهاية.

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