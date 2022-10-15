«أبطال المستقبل» يواجهون التحدي في مهرجان الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، النسخة الرابعة من مهرجان التحدي للجوجيتسو، التي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً) في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي وإقبال هائل من الأسر والعائلات ومحبي وعشاق تلك الرياضة، فيما عبر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج وتلقيهم الميداليات والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.

وأكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن مهرجان التحدي يعد أحد الفعاليات التي ساهمت في إثراء أجندة الاتحاد للموسم الحالي، واستقطبت مشاركات كبيرة من شريحة مهمة من البراعم والأطفال بتشجيع كبير من أسرهم وعائلاتهم، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية هذه الرياضة في صقل موهبتهم وشخصيتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

وأضاف البطران: «يركز اتحاد الإمارات للجوجيتسو على فئات البراعم والأطفال والناشئين، ويحرص على الاستثمار فيها، من خلال الاستعانة بأفضل الأجهزة الفنية والتدريبية، وتصميم البطولات التي تساعدهم على بدء مسيرة احترافية تقودهم إلى الحفاظ على مكتسبات الدولة من الإنجازات في مختلف البطولات القارية والعالمية».

برنامج

وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

وتبدأ مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الأول بين الساعة 9 صباحاً – 12 ظهراً على أن تبدأ المنافسات عند الساعة الواحدة ظهراً. أما بخصوص اليوم الثاني من البطولة فتبدأ مرحلة الميزان اليوم 15 أكتوبر بين الساعة 5 – 7 مساءً، وغداً 16 أكتوبر بين الساعة 8 -10 صباحاً على أن تبدأ المنافسات عند الساعة 11 صباحاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز