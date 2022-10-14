«بريد الإمارات» يعلن عن الفائز بجائزة المونديال

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن «بريد الإمارات» عن الفائزين بحملة «أنفق واربح»، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة «فيزا» الشريك العالمي لـ«فيفا»، ونال شرف الدين برياشي، المقيم في إمارة أبوظبي، بالجائزة الكبرى، فيما حصل 40 مشاركاً على مجموعة من الجوائز الإضافية، تسلموها من أعضاء فريق الإدارة العليا لـ«بريد الإمارات»خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بالمقر الرئيسي لمجموعة بريد الإمارات.

وتضمنت الجائزة الكبرى تذاكر من الفئة الثانية لحضور مباريات مونديال 2022، بالإضافة إلى خدمات الضيافة قبل المباريات، وإمكانية الدخول إلى قاعة «فيزا» لكبار الشخصيات، وتذاكر طيران ذهاب وعودة، فضلاً عن الإقامة الفندقية الكاملة لمدة ثلاث ليال، وحصل الفائزون الـ40 على جوائز تضمنت أجهزة تلفاز ذكية «هايسنس» 85 بوصة وأنظمة ألعاب الفيديو الإلكترونية، وباقات اشتراك في قنوات البث الرقمي الرياضية وكرات قدم «الرحلة» الكرة الرسمية لكأس العالم.

وقال بيتر سومرس، المدير التنفيذي لـ«بريد الإمارات»: عكست حملة «أنفق واربح» رؤيتنا في توفير خدمات وحلول عالية الجودة، وضمان رضا متعاملينا وتعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لهم. كما كانت فرصة لشكر متعاملينا بجانب توطيد شراكتنا مع «فيزا».

والجدير بالذكر أن المشاركة في حملة «أنفق واربح» ودخول السحب على الفوز بالجائزة الكبرى، والجوائز الإضافية، أتيحت للمتعاملين بمجرد إنفاق 50 درهماً على أي من منتجات أو خدمات «بريد الإمارات» باستخدام بطاقة «فيزا»، وبدأت الحملة في 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2022، وشارك فيها قرابة 6000 شخص باستخدام بطاقات الفيزا لخدمات بريد الإمارات.

وهدفت الحملة تعزيز العلاقة مع المتعاملين وتزويدهم بتجربة جديدة وفريدة. كما عكست التزام الشركة بشعارها «نوصل السعادة إليك أينما كنت»، وحرصها على تحقيق أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع.

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