ليتون هيويت: أدعو الجميع لحضور كأس أساطير التنس لأول مرة في دبي الشهر المقبل

المصدر: وام

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دعا لاعب التنس الأسترالي المعتزل ليتون هيويت، المصنف الأول على العالم سابقا، الجماهير المحبة للعبة إلى الحضور لمتابعة نجوم اللعبة السابقين في دبي من خلال مشاركتهم في بطولة "كأس أساطير فرق التنس" الشهر المقبل.

وتستضيف دبي النهائي العالمي لبطولة كأس أساطير فرق التنس"، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس ودبي هاربور، بمشاركة 9 من أبرز نجوم العالم السابقين خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، بميناء دبي هاربور.

ويعد هيويت (40 عاما) والذي اعتزل اللعبة في عام 2016 أصغر لاعب يصل إلى صدارة التصنيف العالمي وهو في العشرين من عمره في التاريخ.

ووجه اللاعب السابق عبر الحساب الرسمي للبطولة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات /إنستجرام/ رسالة إلى جماهير اللعبة حول العالم قال فيها : " الحضور إلى دبي فرصة رائعة لمشاهدة أساطير اللعبة السابقين وهم يعودون إلى الملعب من جديد".

وستقام منافسات البطولة على ملعب تأسس خصيصا بميناء اليخوت الفاخرة في دبي هاربور وسط منطقة من أرقى المناطق في دبي، وتبلغ سعته 3000 متفرج.

وأضاف هيويت: " آمل أن أرى الجميع في دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، فنحن في فريق ليندل يمكننا أن نفعلها".

ويشارك في البطولة فريقان يحمل كل منهما اسم نجم سابق هما إيفان ليندل وبات كاش، في حين أن اللاعبين المشاركين فهم جو ويلفريد تسونجا، وماركوس بجداتيس، وتوماس بيرديتش، وديفيد فيرير، وتومي هاس، وليتون هيويت، وديفيد نالبانديان، وتومي روبريدو، وراديك ستيبانيك.

ومن المنتظر الإعلان عن بدء بيع تذاكر مباريات هذه البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن اللجنة المنظمة كانت قد أعلنت تخصيص مكافآت مالية للفائزين بالبطولة قيمتها نحور 500 ألف يورو.

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