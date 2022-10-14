الإماراتية مي المدني تحقق رقما جديداً في بطولة آسيا لرفع الأثقال

المصدر: وام

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حققت لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مي المدني رقما جديداً في منافسات بطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، بمشاركة 58 دولة .

ونجحت المدني في رفع مجموعها بزيادة قدرها 20 كجم عن وزنها السابقة الذي حققته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونيا التركية في أغسطس الماضي، بعدما حققت إجمالي 154 كيلو جراما، عبارة عن 69 كيلو في الخطف و85 كيلو جراما في النطر.

وأوضح حمد العجمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن مشاركة مي المدني في هذه البطولة - التي تستمر حتى 16 أكتوبر الجاري - تأتي في إطار برنامَج إعدادها للمشاركة في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "باريس 2024".

وقال : " وضع اتحاد رفع الأثقال خطة طموحة لإعداد اللاعبة هدفها تأهيلها بشكل مميز إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبل في باريس 2024، تتضمن خوض العديد من البطولات القارية والدولية، لاكتساب الخبرة اللازمة وتحقيق أفضل نتائج قبل الأولمبياد، حيث يعتزم الاتحاد تأهيل اللاعبة ولاعب آخر إلى الأولمبياد".

وأضاف: "وفق الخطة الموضوعة شاركت اللاعبة في بطولة آسيا للكبار، التي تعد واحدة من أقوى بطولات رفع الأثقال على مستوى العالم وليس على مستوى القارة فقط، نظرا لتميز العديد من الدول الآسيوية في هذه اللعبة، ووجود العديد من أبطال اللعبة العالميين من القارة".

وأشار العجمي إلى أن تحقيق مي المدني لهذا الرقم الجديد ورفع وزنها الإجمالي بما يعادل 20 كجم، عن آخر مشاركة لها في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، يؤكد على إيجابية الخطة الموضوعة وأن اللاعبة تسير على الطريق السليم.

ولفت إلى أن برنامج مشاركات المدني المقبلة تتضمن خوض خمس بطولات تأهيلية أخرى، من المقرر أن تشارك فيهم سعياً للتأهل من خلالهم إلى أولمبياد باريس 2024.

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