أشرف صبحي: علاقات الإمارات ومصر قوية وعميقة

المصدر: القاهرة - وام

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر والإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله أمس السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد قطاعي الشباب والرياضة.

تناول اللقاء الحديث عن الاحتفالية التي تنظمها مصر والإمارات تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»؛ وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، لمدة ثلاثة أيام، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاماً في كافة المجالات، بجانب استعراض ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته في الربع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، لما له من تأثيرات إيجابية على مختلف الأصعدة الرياضية والإنسانية المجتمعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الاحتفالية تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع دولة الإمارات، وخصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التفاهم والتوافق في الرؤى بين قادة البلدين، وتمنى أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين.

من جانبها، قدمت السفيرة مريم الكعبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدةً على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس التفاهم والتناغم بين الدولتين الشقيقتين.

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