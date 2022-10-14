الوصل والجزيرة يستقبلان الشارقة ودبا في كأس اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تقام في السابعة مساء اليوم، مباراتان من مؤجلات كأس رجال اليد، يحل في الأولى الشارقة ضيفاً على الوصل، وفي الثانية يستقبل فريق الجزيرة نظيره فريق دبا الحصن.

ويتطلع فريق الوصل لتحقيق الفوز الأول له بالبطولة، ضمن مجموعته الأولى بالبطولة.

بالوقت نفسه، ينشد فريق الشارقة الفوز، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب عقب فوزه الأول على فريق مليحة.

ولا يختلف الحال في المباراة الثانية، حيث يسعى فريق دبا الحصن الرابع الأخير بالمجموعة الثانية، لتحقيق الفوز الأول ، رغم إدراكه لصعوبة المهمة، حيث يسعى فريق الجزيرة لتحقيق الفوز الثاني له.

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