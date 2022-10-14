«الشعفار جميرا» يحتفي بإنجاز «تحدي المرموم»

المصدر: (دبي- البيان)

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احتفى فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية بلاعباته بطلات فئة الفردي للمواطنات الهواة، ضمن النسخة الثانية من سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات»، أول سباق دراجات هوائية مخصص للسيدات، بتنظيم مشترك بين «فيت جروب مي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، واستضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

ونجحت لاعبات فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية في انتزاع المراكز الثلاثة الأولى في الفردي العام لمسافة 70 كلم، حيث فازت مريم العوضي بالمركز الأول بزمن 02:01:27.980 ساعة، تلتها موزة الغفلي في المركز الثاني بزمن 02:01:28 ساعة، وحلت غاية المحرزي في المركز الثالث بزمن 02:01:29.295 ساعة، كما تألق فريق الشعفار جميرا في سباق 40 كلم عن طريق لاعبته علياء العتيبة صاحبة الميدالية البرونزية لفئة فئة الفردي للمواطنات.

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