وضع اللمسات الأخيرة لـ«دبي برو»

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» العالمية، في وضع اللمسات الأخيرة للحدث، الذي ينظمه نادي أكسجين للمرة الأولى في المنطقة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمركز دبي التجاري العالمي، الحدث الذي سيقام يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.

ووجّه عادل آل علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على رعايته للبطولة، مؤكداً أن الحدث سيشهد حضوراً كبيراً من الشخصيات الرياضية والمسؤولين والجماهير، كون هذه الرياضة لها شعبية كبيرة في الإمارات، والكثير من الجماهير من مختلف الجنسيات، تحرص على متابعتها.

وأوضح أن الحدث يقام للمرة الأولى في الإمارات، وتضم عدداً من اللاعبين المحترفين المشهورين في العالم، وتؤهل لبطولة «مستر أولمبيا»، في شهر ديسمبر المقبل.

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