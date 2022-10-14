إغلاق باب التسجيل للشراعية 60 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غدٍ.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قد أخطر الملاك والنواخذة بموعد السباق، وبدء الإجراءات للمشاركة بداية الأسبوع، حيث تلقت اللجنة المنظمة عدة طلبات للمشاركة في التظاهرة الكبيرة، والتي تعتبر فاتحة جولات بطولة دبي للسفن الشراعية 60 قدماً، التي تتضمن 4 محطات هذا الموسم.

وتحتفل السفن الشراعية المحلية 60 قدماً هذا الموسم 2022-2023، بإكمال موسمها الثلاثين، مؤخراً، بعد انطلاقتها الأولى منذ ثلاثة عقود، وتحديداً خلال النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، في شهر مايو من عام 1993.

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، تعد من أهم المنافسات المقربة إلى قلوب أهلنا من عشاق سباقات البحر التراثية، حيث تجمع كل أفراد الأسرة (الجد والأب والابن والحفيد)، في تظاهرة فريدة، من أجل إحياء ذكريات الماضي في رحلات الغوص.

تظاهرة

وأضاف محمد حارب أن السباق المرتقب، هو فاتحة جولات هذه الفئة في الموسم الحالي 2022-2023، حيث تعد التظاهرة المرتقبة، احتفالية بإكمال البطولة موسمها الثلاثين، محلقة باليوبيل اللؤلؤي، بعد مسيرة حافلة ومميزة في سجلات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي تأسس عام 1988.

وذكر المدير التنفيذي للنادي، أن منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، انطلقت عام 1993، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- وتحديداً في السادس والعشرين من شهر مايو 1993، وحينها نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول سباق لهذه الفئة، بمشاركة 16 سفينة، ضمن سباق القفال الثالث للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، وذلك جنباً إلى جنب القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي شاركت في النسختين الأولى والثانية.

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