موسم «زعبيل سبورتس ديستريكت» ينطلق 29 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت زعبيل سبورتس ديستريكت عن إطلاق الموسم الرياضيّ الجديد في 29 أكتوبر الجاري، بمجموعة واسعة من الأنشطة المتميزة التي يقدّمها المجمّع متعدّد الرياضات لتناسب مختلف الأعمار، ضمن فعاليات «تحدّي دبي للّياقة».

ويأتي انطلاق الموسم الرياضي في إطار الشراكة والتعاون المشترك بين إعمار للترفيه وزعبيل سبورتس ديستريكت مع «تحدّي دبي للّياقة»، من خلال استضافة سلسلة من الأنشطة الرياضية والحصص التدريبية مجاناً خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2022.

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