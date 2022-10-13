رفيعة العويس نائباً لرئيس «الوطنية للمنشطات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة د. مي أحمد سلطان الجابر توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، خلال الاجتماع الأول للمجلس، وتم اعتماد تعيين رفيعة محمد سلطان العويس نائباً للرئيس، وعبد الله الشحي أميناً عاماً، وعبد الله شهداد مديراً مالياً، وتم توزيع المناصب على الأعضاء بحسب خبراتهم في المجالات المختلفة.

رحبت د. مي الجابر بالأعضاء الجدد متمنية لهم التوفيق، كما استعرضت مهام واختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة وأكدت بأن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لديها خطة واضحة ومدروسة لنشر الرياضة النزيهة بالدولة، وأشادت بالدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه الوكالة من الهيئة العامة للرياضة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز