يونس موسى يهدي إنجازاته في «مونديال بناء الأجسام» إلى القيادة الرشيدة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أهدى يونس موسى إنجازاته في بطولة العالم الأخيرة لبناء الأجسام بنيوزيلندا إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، واعداً بمواصلة تشريف دولة الإمارات في المحافل الدولية، وأكد أن طموحه هو الوصول إلى بطولة مستر أولمبيا الشهيرة وتشريف الدولة.

وكان يونس موسى حقق 3 إنجازات في بطولة العالم الأخيرة بنيوزيلندا، أولها صدارته لفئة الفيزيك كلاسيك، وثانيها فوزه بلقب بطل الأبطال المعروف «بالاوفر أوول»، وثالثها الحصول على بطاقة الاحتراف، وهي البطاقة الثانية التي يحققها بطل إماراتي لصالح فريق الماجد تيم بعد حصول إبراهيم الهاشمي على أول بطاقة احتراف باسم الإمارات تيم.

ووجه يونس موسى الشكر إلى محمد عبد العزيز الماجد راعي الفريق، واعتبر متابعته واهتمامه طوال العامين الماضيين وراء مجمل الإنجازات التي حققها في مسيرته خلال الفترة الأخيرة.

استقبال

وحظي البطل الإماراتي باستقبال حافل عند عودته إلى دبي قادماً من نيوزيلندا في أعقاب مشاركته المهمة في بطولة العالم

كان في مقدمه مستقبليه، محمد عبدالعزيز الماجد والطاقم الإداري والفني للفريق بجانب البطل المخضرم إبراهيم الهاشمي.

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