«دي بي وورلد» خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2040

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أصبحت مجموعة الجولة الأوروبية، أول جولة غولف احترافية تعلن عن التزامها تجاه صفرية الانبعاثات الكربونية، بعد توقيعها على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، ويتطلب التعهد من جميع الموقعين الالتزام بخفض الانبعاثات المباشرة بنسبة 50 % بحلول عام 2030 وتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2040، وذلك خلال الأحداث التي تتصدرها بطولات جولة دي بي وورلد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موسم كان فيه تركيز متزايد بشكل كبير على مبادرات الاستدامة في بطولات جولة دي بي وورلد في الإمارات وحول العالم، وتحديداً في بطولة جولة دي بي وورلد 2021 وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2022، كفعاليات ورقية مع إزالة الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الملاعب، على أن يتم تقديم المزيد من مبادرات الاستدامة للبطولات القادمة في المنطقة.

سيكون التركيز الرئيسي على المسؤولية البيئة كجزء أساسي من مبادرة الغولف من أجل الخير، وهو التزام أطلقته الجولة الأوروبية لقيادة الجولف لتكون لعبة مستدامة بيئياً واجتماعياً.

التزام وضمان

قال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية: «تعد جولة دي بي وورلد للمجموعة علامة تجارية عالمية تضم ملايين المتابعين، لذلك علينا مسؤولية واضحة وفرصة لاستخدام منصاتنا بالطريقة الصحيحة، ويُظهر التزاماً بصفر انبعاثات كربونية، أنه من خلال مبادرة الغولف من أجل الخير، فإننا جادون بشأن المسؤولية البيئة والدور الذي يمكننا أن نقوم به».

وأضاف: «إن موظفينا وقيادتنا، بتوجيه من رئيس قسم الاستدامة لدينا، مصممون على ضمان الوفاء الكامل بجميع تعهداتنا، ونحن نقدر دعم شركائنا الخبراء والمستشارين لمساعدتنا على القيام بذلك. بالطبع، ندعو أيضاً شركاءنا وأصحاب المصلحة للانضمام إلينا في إحداث تغيير فعّال».

وعبرت لينديتا شافيري ساليهو، رئيس برنامج الأمم المتحدة الرياضي للعمل المناخي، عن دعمهما، قائلة: «إن إطار العمل الرياضي من أجل المناخ يدور حول دفع الرياضة أى صافي انبعاثان صفرية في موعد لا يتجاوز عام 2040، بما يتماشى مع الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة، إنها ليست مهمة صغيرة أو سهلة، ولحماية مستقبل الرياضة، نتطلع إلى العمل مع الجولة جنباً إلى جنبا مع الموقعين الآخرين لتحديد وتيرة العمل المناخي وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها لمجتمع الرياضة من أجل العمل المناخي».

5 مبادئ

يذكر أنه تم إنشاء إطار العمل الرياضي من أجل المناخ من قبل الأمم المتحدة وصمم للمنظمات الرياضية وأصحاب المصلحة للتصدي لتغير المناخ من خلال مجموعة من خمسة مبادئ، وهي: بذل جهود منتظمة للترويج لمزيد من الاستدامة البيئة، والحد من التأثير العام على المناخ، والتثقيف للعمل المناخي، وتشجيع الاستهلاك المستدام والمسؤول، والدعوة للعمل المناخي من خلال التواصل.

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