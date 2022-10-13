أحمد بالهول الفلاسي: الإمارات نموذج ملهم في دعم وتمكين " أصحاب الهمم"

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الإمارات تعد نموذجاً ملهماً في دعم وتمكين "أصحاب الهمم" ومساعدتهم في الانطلاق نحو آفاق التميز والنجاح.

وقال: "نستلهم من "أصحاب الهمم "عزيمة الإرادة وصنع المستحيل، ونفخر بإنجازاتهم في مسيرة التنمية".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للرياضة مع رؤساء اللجان البارالمبية القارية في أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا بمقر الوزارة بأبوظبي، بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وأطلع العصيمي رئيس الهيئة على خطط وبرامج اللجان القارية في تطوير الحركة البارالمبية الدولية، والدور الذي تلعبه “ البارالمبية الآسيوية ”والمشاريع والمبادرات الآسيوية لتمكين "أصحاب الهمم" من ممارسة حياتهم بصورة مستقلة من خلال تهيئة المرافق لتكون صديقة ومؤهلة لهم.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة بجهود رؤساء اللجان البارالمبية القارية في نشر وتطوير رياضات "أصحاب الهمم" وإطلاق المبادرات الرياضية والإنسانية من أجل تحقيق الاستراتيجيات الموضوعة وصولا إلى الغاية المبتغاة.

ووجه العصيمي، نيابة عن رؤساء اللجان البارالمبية القارية، الشكر إلى معالي أحمد بالهول الفلاسي على دعمه ومتابعته للبرامج والمشاريع التي تحقق التمكين والدمج الكامل في المجتمع.

ووصف رؤساء اللجان البارالمبية القارية دولة الإمارات بأنها مركز إشعاع لأصحاب الهمم مثمنين دورها الريادي والقيادي في دعمهم وتمكينهم خاصة إنها من الدول السباقة التي أسهمت في تحقيق نجاحات غير مسبوقة على صعيد استضافة البطولات العالمية.

أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي رؤساء اللجان البارالمبية القارية.@DCDuae@ahmad_belhoul pic.twitter.com/weL85entLN — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 13, 2022

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