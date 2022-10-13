25 دولة تتنافس على لقب الجولة العالمية للطائرة الشاطئية في دبي

المصدر: البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الفرق المشاركة في منافسات بطولة "الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية" التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر، على شاطئ كايت بيتش.

ويشارك في البطولة 192 لاعبًا ولاعبة يمثلون 96 فريقًا من 25 دولة من جميع قارات العالم في منافسات البطولة ويخوضون 266 مباراة تقام على مدار 8 أيام، وتقام البطولة على جولتين، وتم تحديد 16 فريقًا في كل فئة للمشاركة في البطولة مباشرة نسبة إلى تصنيفهم الدولي فيما تتنافس الفرق الـ 32 الأخرى في الأدوار التمهيدية التي ستقام في اليوم الأول للبطولة لتحديد الفرق الثمانية من الرجال ومثلها من السيدات للمشاركة في الأدوار النهائية التي تضم 24 فريقًا في كل فئة.

ويتنافس في البطولة أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفًا في العالم من الرجال والسيدات، ويضم كل فريق 2 لاعبين على أرض الملعب إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين.

وتضم قائمة الفرق الـ 16 المتأهلة في الجولة الأولى من الرجال كل من: الإمارات، 3 فرق من إيطاليا، فرنسا، قطر، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، أوكرانيا، المكسيك، سويسرا، ليتوانيا، التشيك، تركيا، ولاتفيا، فيما تضم قائمة الفرق المتأهلة من السيدات كل من: فريقين من ألمانيا، فريقين من البرازيل، فريقين من اليابان، كندا، إسبانيا، تايلاند، فنلندا، التشيك، 3 فرق من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج.

وتضم قائمة الفرق الـ 16 المشاركة في الجولة الثانية من الرجال كل من: الإمارات، السويد، 3 فرق من إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، أوكرانيا، المكسيك، سويسرا، ليتوانيا، التشيك، وتركيا، فيما تضم قائمة الفرق المتأهلة من السيدات: فريقين من ألمانيا، فريقين من البرازيل، فريقين من اليابان، كندا، إسبانيا، تايلاند، فنلندا، التشيك، 3 فرق من الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج.

وتتنافس في التصفيات الأولى فرق كل من: الإمارات، وعمان، قطر، تركيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، كندا، أستراليا، النمسا، التشيك، الدنمارك، انجلترا، فرنسا، ألمانيا، المجر، إسرائيل، سويسرا، أوكرانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، بوليفيا، بولندا، صربيا، السويد، مصر، غامبيا، إستونيا، وسلوفاكيا.

الأسطورة جيلبترو يتدرب الجمهور على الكرة الطائرة

وسيقدم أسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي د جودوی فیلو ‏ المعروف بـ (جیبا) تدريبات مجانية للأطفال والعائلات على مدار 4 أيام في موقع الحدث على استاد كايت بيتش بهدف تعليم الجمهور أساليب لعب البطولات الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، وتعزيز انتشار الرياضة بين كافة أوساط المجتمع من خلال دمجهم مع البطولة، وستقام الحصص أيام 21، 25، 26، 30 أكتوبر من الساعة 7 مساء إلى الساعة 8 مساء.

وتعد البطولة إضافة مهمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي والتي سبقتها تنظيم بطولات شاطئية دولية من أبزرها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وفوت فولي، وتنس الشاطئ وبولو الشاطئ وغيرها، كما أنه تدعم التنوع في الرياضات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافتها وتنظيمها على مدار العام بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.

كما ستجذب البطولة جماهير كبيرة من داخل وخارج الدولة تتابع منافسات هذه الرياضة واسعة الانتشار مما يعزز مساهمة الرياضة في النشاط السياحي زيادة دور السياحة الرياضية في الاقتصاد المحلي، كما تعد البطولة فرصة ثمينة لعشاق الرياضة في الدولة لمتابعة هذا الحدث العالمي، وستكون البطولة بوابة لنشر ممارسة هذه الرياضة في دبي ومدن الدولة بما تضمه من شواطئ رائعة ويرتادها آلاف الزوار يوميًا.

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