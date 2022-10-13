العين تستضيف ختام آسيا لسباعيات الرجبي

المصدر: (دبي - وام)

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يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمدينة العين الجولة الختامية لبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، بعد تعذر إقامتها بإمارة عجمان لأسباب فنية.

ويشارك في هذه الجولة 8 منتخبات للرجال هي (الإمارات، والصين، وهونج كونغ، واليابان، وماليزيا، والفلبين، وسيرلانكا، وكوريا الجنوبية) و8 منتخبات للسيدات هي (الصين، وهونج كونغ، واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند، وسيرلانكا).

وأعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي عن ترحيبه باستضافة هذه الجولة الختامية بالعين، ودعا العائلات وجماهير رياضة الرجبي للحضور والاستمتاع بالأداء الراقي من المنتخبات المشاركة، معتبراً البطولة فرصة جيدة لتشكيل قاعدة جماهيرية جديدة للرجبي، ما يساهم في تطور اللعبة على مستوى الدولة.

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