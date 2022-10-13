«طائرة الجزيرة» تستعد للتحليق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بدأ الجزيرة العد التنازلي لانطلاقة مشواره في الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعدما حسم السبت الماضي، لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 3 - 1، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب صالة نادي الوصل، وبنتائج أشواط 18 - 25 و25 - 19 و25 - 17 و25 - 17.

ويبدأ «فخر أبوظبي» مشواره في دوري الطائرة بلقاء مضيفه بني ياس يوم 22 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى للدوري، وهي البطولة التي يطمح الجزيرة إلى اعتلاء منصة تتويجها بعد غياب 20 عاماً، وللمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وتوج بها مواسم 1980 - 1981 و1981 - 1982 و2001 - 2002، ويملك الفريق 14 لقباً طوال تاريخه في مسابقات الرجال للطائرة.

وقال راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية: «التتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، جعلنا نتفاءل بالمزيد من النجاحات، وأتقدم بالتهنئة للقيادة العليا للنادي على هذا الإنجاز المستحق، ولفريق الكرة الطائرة، والذي أظهر منذ اليوم الأول في أولى بطولات الموسم الجاري، رغبة كبيرة في الظهور بشكل إيجابي في هذا الموسم».

موسم مختلف

ومن جانبه، قال سلطان سالم الواحدي المشرف على الكرة الطائرة بنادي الجزيرة مدير الفريق الأول للعبة بالنادي: «بلغنا العديد من النهائيات في السابق، ولم نوفق بالفوز بالألقاب، ولكن هذا الموسم كان مختلفاً منذ بدايته، والفضل في ذلك يعود لتوفيق الله، ثم لدعم مجلس الإدارة برئاسة راشد عتيق الهاملي، وتكاتف الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، ودعم ومساندة المدير التنفيذي، أحمد إسماعيل».

وأضاف: «بدأنا التحضيرات مبكراً ومنذ فترة طويلة للموسم الجاري، ونجحنا في استقطاب عدد من اللاعبين المميزين، وهم الكندي ريان لاعب منتخب بلاده، واللاعب الدولي الجزائري سفيان حسني، ونكيتا لاعب بيلاروسيا، والذي تم تسجيله في فئة اللاعب المقيم، وعمره 21 سنة». وتابع: «كما تعاقدنا مع 4 مواهب من اللاعبين المواطنين، فيصل عادل المرزوقي ومحمد عبدالله، وو خالد صقروه وسالم البيركي، لأننا ندخل كل بطولة ليس للمشاركة، ولكن للمنافسة بقوة على اللقب، وندرك مدى صعوبة ذلك، لأننا لا نعمل وحدنا، بل كل الأندية تعمل، وتملك الطموحات نفسها».

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