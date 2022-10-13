«دي بي ورلد».. ريادة عالمية في دمج أصحاب الهمم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أشاد الإنجليزي كيب بوبرت، لاعب الغولف المصنف الثاني عالمياً في فئة «أصحاب الهمم»، وتوني بينيت رئيس الرابطة الأوروبية للاعبين أصحاب الهمم، بتأثير جولة الغولف لأصحاب الهمم التي تقام ضمن مظلة جولة دي بي ورلد على اللعبة وانتشارها عالمياً في هذه الفئة، حيث ساهمت على مدار العامين الماضيين في تقديم نموذج عالمي بجهود إماراتية رائدة.

وقال بوبرت الذي حقق فوزه الثالث في جولة أصحاب الهمم هذا الموسم بالفوز بلقب بطولة بي إم دبليو بي جي أيه: «إن الظهور الذي تمنحه هذه الجولة لأصحاب الهمم ووضع اللاعبين في صدارة اللعبة مهم جداً لتطوير اللعبة من مستوى الناشئين إلى الأعلى، وأتطلع أن أواصل المضي قدماً وتحقيق التفوق في دبي، المكان الأفضل في العالم ليس فقط على صعيد المنافسات، وفي جميع أرجاء المدينة حيث يتم تحفيز ومساعدة أصحاب الهمم من الجميع».

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