«الشارقة للشطرنج» بطل الدوري العام

المصدر: (الشارقة - البيان)

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رفع الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ببطولة الدوري العام لأندية الشطرنج بالدولة لعام 2022.

وأكد سعود بن عبد العزيز المعلا أن سر نجاح نادي الشارقة للشطرنج وتربعه على بطولات لعبة الأذكياء يكمن في الدعم الكبير لسموه، وقال: يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي رئيساً وإدارة على جهودهم ودعمهم للنادي ولاعبيه، ونثمن جهود إدارة النادي ولاعبيه والجهازين الإداري والفني.

وكان النادي قد توج بلقب بطل الدوري العام للشطرنج للرجال لعام 2022، بعد فوزه في الجولة السادسة والأخيرة على نادي الفجيرة للشطرنج ليتصدر القمة برصيد 9 نقاط، فيما جاء في مركز الوصافة نادي دبي للشطرنج والثقافة برصيد 7 نقاط، حيث كان التعادل في النقاط قائماً حتى الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

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