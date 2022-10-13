مهرجان التحدي للجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو النسخة الرابعة من مهرجان التحدي للجوجيتسو، التي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً) يومي السبت والأحد المقبلين، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

ويعد مهرجان التحدي للجوجيتسو أحد أبرز الفعاليات التي تتضمنها أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وتستهدف البراعم والصغار الذين يمثلون مستقبل جوجيتسو الإمارات. وقد حظيت النسخ الثلاث الماضية من المهرجان بإقبال كبير وحققت نجاحات فاقت كل التوقعات، وشهدت حرصاً كبيراً من الأسر والعائلات على الحضور في المدرجات خلف أبنائهم وبناتهم لتشجيعهم ومؤازرتهم في بداية مسيرتهم.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: « نواصل تنظيم البطولات والفعاليات التي تركز على فئات الأطفال والبراعم والناشئين مواكبة لاستراتيجيته الطموحة التي تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في الأجيال، وصقل مواهبهم باعتبارهم حجر الزاوية لتطوير جوجيتسو الإمارات ورسم ملامحه المستقبلية، ولعل الإقبال المتزايد دليل نجاح رؤية الاتحاد».

منافسات

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

مرحلة الميزان

وتبدأ مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الأول من البطولة غداً بين الساعة 5 – 7 مساءً، ويوم السبت 15 أكتوبر بين الساعة 9 صباحاً – 12 ظهراً على أن تبدأ المنافسات عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت.

أما بخصوص اليوم الثاني من البطولة فتبدأ مرحلة الميزان يوم السبت 15 أكتوبر بين الساعة 5 – 7 مساءً، ويوم الأحد 16 أكتوبر بين الساعة 8 -10 صباحاً على أن تبدأ المنافسات عند الساعة 11 صباحاً.

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