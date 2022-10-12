نخبة من أبطال رياضة كمال الأجسام يجتمعون في دبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كشف معرض دبي لكمال الأجسام، الفعالية الرائدة في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط، عن عودة نخبة أبطال رياضة كمال الأجسام العالميين للمشاركة في فعالياته، ويقام المعرض خلال الفترة من الجمعة 28 ولغاية الأحد 30 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، وتتوفر تذاكر الحضور حالياً على الإنترنت.

وأكد المعرض أن قائمة المشاركين الرئيسيين في دورته لعام 2022 تضم بيج رامي، حامل لقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام لعامي 2020 و2021، وروني كولمان، حامل لقب مستر أولمبيا ثماني مرات وأحد أعظم أبطال كمال الأجسام على الإطلاق، وهادي شوبان، بطل كمال الأجسام الإيراني، مع توقعات بتحقيق دورة هذا العام من المعرض نجاحاً باهراً.

سعادة بالعودة

وتعليقاً على الموضوع، قال بيج رامي، حامل اللقب: «تسعدني العودة إلى دبي في الأسابيع القليلة المقبلة للمشاركة في معرض دبي لكمال الأجسام ومقابلة جمهوري في الشرق الأوسط وإطلاق ريد ريكس، شركة المكملات الغذائية الخاصة بي، وأتطلع لمقابلة الجمهور في جناح شركة ريد ريكس وبحضور شركة نيو روك سبورتس المختصة بتوزيع منتجاتنا».

وبدوره قال روني كولمان، لاعب كمال الأجسام المحترف: «أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى معرض دبي لكمال الأجسام للمرة السادسة في وقت لاحق من هذا الشهر، ولقاء الجمهور في منطقة الشرق الأوسط، وستكون فعالية هذا العام الأكبر على الإطلاق، حيث يسرني لقاء الجميع في جناح روني كولمان سيجنتشر سيريز في المعرض».

فرص

ويحظى ضيوف المعرض، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بفرصة لقاء أساطير كمال الأجسام والتعلم منهم، كما يتسنى لهم حضور جلسات الحوار والمحاضرات مع المختصين والخبراء والتعرف على الجهات العارضة والفعاليات المشاركة.

محفزات

ويزود المعرض عشاق الرياضة بمنصة مثالية للحصول على أفضل النصائح والاستشارات من نخبة الرياضيين، كما يحظى الضيوف بفرصة التجول في أنحاء المعرض والاطلاع على جميع المنتجات الخاصة بقطاع كمال الأجسام، بحضور أبرز العلامات في هذا المجال، مثل بيزيكس، الجهة الراعية البلاتينية، وماكالو، الجهة الراعية الذهبية، وسبورتر وسي 4 إنرجي، الجهة الراعية للمشروبات، إضافة إلى إيفوجين وسايتيك وسكوات وولف وأوليمب.

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