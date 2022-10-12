توقيع مذكرة تفاهم بين "إنفستوبيا" والقمة العالمية للشركات حول "مستقبل الاستثمار في الرياضة"

المصدر: وام

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أعلنت "إنفستوبيا"، عن إطلاق فعالية "مستقبل الاستثمار في الرياضة"، بالتزامن مع كأس العالم 2022، وكشفت أنه سيتم تنظيم الفعالية بالشراكة مع القمة العالمية للشركات يومي 7 و8 ديسمبر المقبل في دبي.

وتعد "إنفستوبيا" هي منصة الاستثمار العالمية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي 2021.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين "إنفستوبيا"، والقمة العالمية للشركات بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إنفستوبيا" العالمية للاستثمار، وبرنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم تنظيم الفعالية المنتظرة في ديسمبر المقبل، بحضور صناع القرار الرئيسيين من عالم كرة القدم والمستثمرين الرياضيين على مستوى العالم، كما سيتضمن الحدث جلسات حوارية حول مستقبل الاستثمار في الرياضة في ضوء الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.

وأكد محمد ناصر الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات/وام/ على أهمية تنظيم هذه الفعالية التي تأتي كجزء من جهود منصة " إنفستوبيا" العالمية للإطلاع على كافة الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وقال: " توقيع مذكرة التفاهم يضع اللبنة الأساسية لتنظيم فاعلية الاستثمار الرياضي في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي ستقام بالتزامن مع إقامة كأس العالم 2022، حيث سيتم التركيز فيها على قطاع استثماري واعد وهو قطاع الرياضة بفرصه الضخمة المتاحة للاستثمار".

وأضاف: "ستحظى هذه الفعالية بحضور كوكبة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين وصناع القرار في الاقتصاد والرياضة على حد سواء علاوة على عدد من نجوم كرة القدم في العالم".

وأشار إلى أن الفعالية التي ستقام على مدار يوم واحد ستتضمن مجموعة من الجلسات التفاعلية والنقاشات الهادفة والمركزة مع رجال الأعمال والمستثمرين في مجال الرياضة.

وأكد محمد ناصر الزعابي أن "إنفستوبيا" تتطلع بشكل عام لإطلاق سلسلة حوارات عالمية في مجالات متنوعة بدأت من الهند والمغرب وسويسرا والولايات المتحدة والآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تأسيس مجموعة فعاليات عالمية لوضع إطار لصناعة المستقبل فيما يخص الاستثمار.

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