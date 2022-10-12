31 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في مونديال بناء الأجسام وتحدي اللياقة البدنية بإسبانيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مشاركة المنتخب في بطولة العالم لبناء الأجسام للرجال، وتحدي اللياقة البدنية للسيدات، في كتالونيا بإسبانيا خلال الفتِرة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، حيث يمثل منتخب الإمارات من الرجال 25 لاعبا في منافسات بناء الأجسام، و6 لاعبات في تحدي اللياقة البدنية.

ويترأس البعثة فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء أحمد بن ظبوي الفلاسي مديرا لمنتخب اللياقة البدنية للسيدات، وأحمد جوهر مديرا لمنتخب بناء الأجسام للرجال، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

وأكد محمد المري عضو مجلس إدارة الاتحاد أن المنتخب الوطني يشارك في المنافسات بطموح التتويج والحصول على المراكز الأولى في جميع المنافسات، حيث شهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة من قبل جميع اللاعبين للمنافسات، مشيرا إلى أن توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائبه علي عبدالله بن حيدر بتوفير كافة سبل النجاح للمنتخب تستهدف تحقيق أفضل مشاركة في بطولة العالم وصعود منصات التتويج.

وقال المري : شهدت الفترة الماضية العديد من المشاركات المحلية والدولية، وتحققت نتائج مميزة، وسنعمل على مواصلة هذا الجهد من أجل زيادة أعداد الممارسين للعبة والحفاظ على المكانة التي وصلت اليها اللعبة في الإمارات بفضل الدعم اللامحدود للرياضة من قبل القيادة الرشيدة.

وعن مشاركة العنصر النسائي في بطولة العالم للياقة البدنية، قال المري إن هذا الأمر تم التخطيط له سلفا والتنسيق مع لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد برئاسة أحمد بن ظبوي الفلاسي، وكذلك مع عدد كبير من اللاعبات حيث تم استقطابهن وتدريبهن وقد أظهرن نجاحا لافتا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز