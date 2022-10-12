اتحاد الإمارات للريشة الطائرة يبحث أفضل التجارب والآليات الآسيوية لنشر وتطوير اللعبة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مع الاتحاد الاسيوي ، خلال اجتماع القادة الإقليمي، أفضل التجارب والآليات لنشر اللعبة وتطويرها والترويج لها من خلال خطط استراتيجية طموحة، خاصة في ظل الاهتمام المتصاعد من قبل الأندية الإماراتية بتشكيل فرق تشارك في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية. ومثل الاتحاد الإماراتي خلال الاجتماع محمد عبيد هلال النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة الفعاليات.

وكان الاتحاد القاري للريشة الطائرة وبحضور 43 دولة آسيوية قد وافق على تنظيم الامارات لبطولة آسيا للريشة الطائرة العام المقبل ولمدة 5 سنوات متتالية في مدينة دبي، تقديرا لمكانة دولة الإمارات التنظيمية وتشجيعا للاتحاد الذي تم تشكيله أخيرا للعبة.

وأكد محمد عبيد هلال النقبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المنفصلة مع الاتحادات القارية المنطوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي ساهم في اكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على الرؤى والتجارب المختلفة لهذه الاتحادات، خاصة وانه الاجتماع الخارجي الأول للاتحاد الإماراتي.

وثمن النقبي اهتمام الاتحاد الآسيوي بالاتحاد الإماراتي والدعم الذي لاقاه من أجل تسهيل كافة العقبات للتواجد بقوة على الساحة الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الاتحاد الإماراتي لا يزال في مراحله الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز