العين تستضيف الجولة الختامية لبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي

المصدر: وام

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يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين الجولة الختامية لبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي يومي 26 و27 نوفمبر المقبل ، بعد تعذر إقامتها بإمارة عجمان لأسباب فنية.

ويشارك في هذه الجولة 8 منتخبات للرجال هي (الإمارات، والصين، وهونج كونج، واليابان، وماليزيا، والفلبين، وسيرلانكا، وكوريا الجنوبية) و 8 منتخبات للسيدات هي (الصين، وهونج كونج، واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند، وسيرلانكا).

وأعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي عن ترحيبه باستضافة هذه الجولة الختامية بمدينة العين، ودعا العائلات وجماهير رياضة الرجبي للحضور والاستمتاع بالأداء الراقي من المنتخبات المشاركة، معتبرا البطولة فرصة جيدة لتشكيل قاعدة جماهيرية جديدة للرجبي، ما يساهم في تطور اللعبة على مستوى الدولة.

من جهته عبر محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والجهات الحكومية في إمارة عجمان وعلى رأسها دائرة التنمية السياحية – عجمان على تعاونهم ودعمهم لرياضة الرجبي .. متمنيًا استضافة المزيد من بطولات الرجبي في المستقبل.

كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي على تسهيلات نقل البطولة إلى العين إحدى المدن المهمة للعبة الرجبي حيث يتواجد “نادي العين آمبرز ” بطل الدوري الممتاز للرجبي في هذه المدينة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالبطولة والحرص على تسخير كل الإمكانيات لإستضافة استثنائية في ظل النجاحات التي تحققها أبوظبي باستضافتها للعديد من الاستحقاقات الدولية الرياضية.

كما وجه الشكر لنادي الفروسية والرماية بقيادة محمد راشد الناصري رئيس مجلس إدارة النادي على سرعة التجاوب والتسهيلات المقدمة للجنة المنظمة.

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