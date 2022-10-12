محمد الشرقي يستقبل أبطال «عربية القوس والسهم»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور الذي تؤديه البطولات الرياضية في إبراز المواهب والكفاءات في مختلف أنواع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بأهمية الإنجازات الرياضية التي تسهم في تعزيز مستوى منظومة القطاع الرياضي، بما يتواءم مع استراتيجية الدولة في هذا المجال عالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم التي أقيمت في تونس بمشاركة أندية من مختلف الدول العربية.

وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه الفريق، مثنياً على جهودهم وسعيهم لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات الرياضية، وأهمية ذلك في تعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات في المجال الرياضي.

وحقق الفريق المركز الأول في البطولة العربية للأندية، والمركز الأول لفرق الناشئات، والمركز الأول للزوجي المختلط، بالإضافة إلى إحرازهم 18 ميدالية ملونة.

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