نهيان بن مبارك يكشف النقاب عن كأس دوري الكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس الإمارات للكريكيت، عن كأس النسخة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي للكريكيت «T20» التي تنطلق في مستهل العام المقبل، وتستمر لمدة 3 شهور بمشاركة 6 فرق محترفة.

وكشف الستار عن الكأس، المُصمم والمُنفذ في بريطانيا، خلال حفل أقيم أول من أمس في دبي بحضور خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركات الراعية وعدد من أبرز نجوم اللعبة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته بانطلاق النسخة الأولى من أول دوري محلي في الكريكيت، متوقعاً أن تشهد البطولة نجاحاً كبيراً يضاف إلى مجمل النجاحات التي حققتها رياضة الكريكيت على مستوى الدولة.

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