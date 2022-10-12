«الشراعية المحلية 60 قدماً» على شواطئ دبي السبت

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبرى لدى النواخذة والملاك والبحارة باعتباره فاتحة هذه الفئة في الموسم الجديد 2022 - 2023 لسباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث يتطلع النواخذة والبحارة لبداية مبشرة وناجحة.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد افتتح فعاليات الموسم الجديد 2022 - 2023 بإقامة 3 سباقات تراثية الأول للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والثاني لمنافسات قوارب التجديف المحلية والثالث للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

ومن المقرر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022 - 2023 أربعة سباقات في منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً الأول يقام الأحد المقبل والثاني في الرابع من شهر ديسمبر المقبل والثالث في الخامس عشر من شهر يناير المقبل، بينما سيكون مسك الختام مع التظاهرة الكبير والحدث الأبرز سباق القفال رقم 32 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي خلال شهر مايو المقبل.

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وتكمل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الحالي 2022 - 2023 موسمها الثلاثين بعد مسيرة حافلة ومميزة في سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي بدأت انطلاقته عام 1988.

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