«مجمع حمدان الرياضي» يستعرض خطة العمل وقائمة الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمع، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أحمد محمد الشعفار رئيس مجلس الإدارة وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، والأعضاء، ماهر عبد الكريم جلفار، بدر أحمد أنوهي، طارق عبد الرحمن آل صالح، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبدالله شهداد مدير المجمع.

شكر وعرفان

وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على ثقته بهم وتكليفهم بمهمة إدارة هذا الصرح الرياضي الكبير الذي وصلت شهرته جميع أنحاء العالم وأصبح ملتقى الأبطال العالميين في السباحة ومختلف الرياضات الأخرى، حيث تم تصميمه وتنفيذه ليكون مؤهلاً لاستضافة بطولات وفعاليات رياضية عالمية ودولية ووطنية.

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