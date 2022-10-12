«تحدي دبي للدراجات» 6 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يعود أضخم حدث لركوب الدراجات الهوائية في دبي، «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الثالثة يوم 6 نوفمبر المقبل وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»،.

حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة، من أهمها متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.

ويقدم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» فرصة رائعة للعائلات والأطفال للمشاركة في المسار العائلي بطول 4 كلم، والذي يقام على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مروراً بالقرب من «دبي مول»، و«دبي أوبرا»، و«برج خليفة».

أما المسار على شارع الشيخ زايد فيبلغ طوله 12 كلم، ويمتد من «مركز دبي التجاري العالمي» إلى «حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، ولهذا المسار خمس بوابات انطلاق بالقرب من متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، ومنطقة الخليج التجاري، والمستوى السفلي من «مركز دبي المالي العالمي». أما المسار العائلي في وسط مدينة دبي فستكون بداية الانطلاق في «دبي مول».

ويتماشى تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، مع الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك أكثر المدن نشاطاً في العالم.

شعبية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «على مدار العامين الماضيين، اكتسب «تحدي دبي للدراجات الهوائية» شعبية كبيرة على مستوى الإمارة وشهد إقبالاً هائلاً من السكان والزوار، كما أنه أصبح من أبرز الفعاليات في «تحدي دبي للياقة»، كل ما تحتاجه هو 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي والمثابرة على مدى 30 يوماً، فهي كافية لمساعدة أي شخص على تكوين عادات صحية جديدة ومفيدة.

ولا شك أن البنية التحتية الرياضية المتطورة في دبي تتيح أمام سكانها وزوارها فرصة اتباع أسلوب حياة نشيط، ومع تطور مسارات ركوب الدراجات بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية، فإن الدراجين المحترفين وعشاق الرياضة أصبح لديهم الآن الفرصة للاستمتاع بالقيام بهذه الرياضة في بيئة آمنة في مختلف مناطق المدينة».

موعد

من جهته قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «أصبح «تحدي دبي للدراجات الهوائية» حدثاً فريداً ضمن تحدي دبي للياقة، حيث سجل أكبر عدد مشاركة في سباق دراجات هوائية على الإطلاق، فقد تجاوز عدد المشاركين في النسخة الماضية 32750 وتحول شارع الشيخ زايد إلى أكبر مضمار دراجات مفتوح في العالم».

وأضاف: «للدورة الثالثة على التوالي سيكون عشاق رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات ومعهم نجوم الرياضة العالمية والسياح الزائرين لدبي على موعد مع نسخة جديدة تستقطب مشاركين جدد وعودة مشاركين سابقين استمتعوا بخوض هذه التجربة ويتطلعون لخوضها مرة أخرى، حيث زادت شعبية رياضة الدراجات الهوائية وارتفعت أعداد ممارسيها بشكل كبير بفضل انتشار ثقافة ممارستها وزيادة المسارات والمضامير في دبي والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تقام على مدار العام، ولذلك فنتوقع مشاركة أكبر وذكريات أجمل للمشاركين الذين يوثقون هذا الحدث بعدساتهم وينقلونه إلى العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

عنصر جوهري

بدوره، قال دانيال فان أوترديك، رئيس الاتصالات، قسم الاتصال المؤسسي لمجموعة «دي بي ورلد»: «نؤمن في مجموعة دي بي ورلد أن الحفاظ على اللياقة البدنية يمثل عنصراً جوهرياً للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، لذلك نشجع زملاءنا على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم.

ويعد ركوب الدراجة الهوائية رياضة متكاملة يمكن للجميع من مختلف الأعمار وشتى القدرات البدنية الاستمتاع بها، ونحن فخورون بمساهمتنا في دعم أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات الهوائية في الإمارة، ونتطلع للترحيب بالجميع حين يتحول شارع الشيخ زايد لمسار ضخم ومفتوح لممارسة رياضة الدراجات الهوائية في حدث مُلهم الشهر المقبل».

جدول متنوع

تضم دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة» جدولاً متنوعاً وشاملاً من الفعاليات الرياضية، والذي يعد الأكبر من نوعه منذ إطلاق المبادرة، ليشمل العديد من الأنشطة وحصص اللياقة ضمن «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست أكزت للياقة»، إضافة إلى 17 مركزاً للياقة البدنية.

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