بطولة الفنون القتالية للناشئين تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - وام

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يضع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اللمسات الأخيرة لتنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بعد غدٍ، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات في عدة فئات وزنية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان أمس أن بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين تأتي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي الذي سيشهد الكثير من الفعاليات الاستثنائية ونزالات كبرى ينتظرها العالم، وأن البطولة ستكون بمثابة تدشين لانطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وأكد البيان أنه من المنتظر أن تشهد البطولة حضوراً رفيع المستوى، خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي تحظى به اللعبة في أبوظبي، وانتخاب محمد بن دلموج الظاهري رئيساً للجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للعبة بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد الآسيوي، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد بمنصب نائب المدير العام بالاتحاد الآسيوي..

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