«هجن العاصفة» تسيطر على تحديات الكبار بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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سيطرت هجن العاصفة في تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت بميدان المرموم، واستطاعت «الشاهينية» لهجن العاصفة أن تظفر بقمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، فيما نجح «شاهين» بشعار هجن العاصفة في وضع بصمته على صدارة الثنايا الجعدان المحليات في ثاني الأشواط.

وتواجدت هجن زعبيل في الصدارة من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك بواسطة «شاهين»، وكان التوقيت الأفضل من نصيب هجن زعبيل، بتصدر «الشاهينية» إلى صدارة الشوط 14 للثنايا البكار.

وفي سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، قاد غياث الهلالي «الشاهينية» لهجن العاصفة إلى ناموس الشوط الأول للحول المحليات، بينما تصدر «شاهين» لهجن العاصفة الزمول المحليات، وفازت «الشاهينية» لهجن العاصفة بالمركز الأول في تحدي الحول المهجنات، وأكمل «شاهين» رباعية هجن العاصفة بصدارة الزمول المهجنات.

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