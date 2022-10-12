شرطة دبي تتوج بلقب تحدي المرموم للدراجات للسيدات

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية النسائية بلقب النسخة الثانية من سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات»، أول سباق دراجات هوائية مخصص للسيدات فقط، الذي نظمته شركة «فيت جروب مي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، واستضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

وفاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الفرق لمسافة 70 كيلومتراً بعد إنهاء عضوات الفريق السباق في زمن 01:45:48 ساعة، تلاه فريق الشعفار جميرا في المركز الثاني بزمن 02:01:30 ساعة، وحل فريق الكويت في المركز الثالث بفارق 4 ثوانٍ فقط عن المركز الثاني، حيث أنهت عضوات الفريق السباق في زمن 02:01:34 ساعة.

وفي فئة الفرق لمسافة 40 كيلومتراً فاز فريق آيرريكس بالمركز الأول بعد إنهاء الفريق للسباق في زمن قدره 01:11:52 ساعة، تلاه فريق سايكل زون في المركز الثاني بزمن 01:12:15 ساعة، وحل فريق نادي تشاس سبورتس آند فيتنس في المركز الثالث بزمن 01:14:07 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات 70 كيلومتراً فازت مريم العوضي بالمركز الأول بزمن 02:01:27.980 ساعة، تلتها موزة الغافلي في المركز الثاني بزمن 02:01:28 ساعة، وحلت غاية المحرزي في المركز الثالث بزمن 02:01:29.295 ساعة.

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وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 70 كيلومتراً من عمر 18-30 سنة فازت ماديسون بلاك من شرطة دبي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 01:45:45.103 ساعة، تلتها أولها شيكيل في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية حيث أنهت السباق في زمن 01:45:45.764 ساعة، وحلت تيتيانا ياشكينكو في المركز الثالث بزمن 01:45:47.332 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوحة 70 كيلومتراً من عمر 31 فما فوق فازت لورين مولاركي بالمركز الأول بزمن 01:55:32 ساعة، تلتها أدريانا سانشيز في المركز الثاني بزمن 02:01:31 ساعة، وحلت ميغان جريجونيس في المركز الثالث بزمن 02:01:32 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 18-30 سنة فازت هدى النعيمي بالمركز الأول بزمن 01:18:23 ساعة، تلتها مريم الشامسي في المركز الثاني بزمن 01:19:53 ساعة، وحلت فاطمة مسعود في المركز الثالث بزمن 01:20:21 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 31 سنة فما فوق فازت هالة محمد بالمركز الأول بزمن 01:11:50 ساعة، تلتها نادية علي في المركز الثاني بزمن 01:14:06 ساعة، وحلت علياء العتيبي في المركز الثالث بزمن 01:14:56 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 18-30 سنة فازت ميشيل لينديكفيست بالمركز الأول بزمن 01:10:41 ساعة، تلتها هانه روتش في المركز الثاني بزمن 01:11:49 ساعة، وحلت باتي كينبيرجر في المركز الثالث بزمن 01:11:51 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 31 سنة فما فوق فازت سبا الراعي بالمركز الأول بزمن 01:10:35 ساعة، تلتها كريستين هوهل في المركز الثاني بزمن 01:11:51 ساعة، وحلت سونشين سالجادو في المركز الثالث زمن 01:11:52 ساعة.

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