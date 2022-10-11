منتخبنا يودع بطولة العالم للجودو في طشقند

المصدر: طشقند - البيان

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اختتم منتخبنا للجودو مشاركته في بطولة العالم للجودو التي تختتم اليوم في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان بمشاركة 82 دولة بخسارة لاعبنا ظافر ارام في المرحلة الثانية أمام بطل بلجيكا القوي نيكيفوروف توما في آخر 42 ثانية، بعدما كان متقدماً 1 /0 ليخسر المباراة بالرغم من ترشيحات الخبراء، بعد أن حقق الفوز في الدور التمهيدي على بطل بلغاريا جورجيف بوريس في وزن تحت 90 كغم بأداء متكافئ طيلة زمن المباراة، وبذلك ودع منتخبنا الذي تكون من 3 لاعبين البطولة بمكاسب فنية ستنعكس خلال بطولة «غراند سلام أبوظبي» المقبلة.

وكان رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف قد حضر جانباً من منافسات اليوم الخامس للبطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر، حيث توجا لاعب أوزبكستان دافلات بوبونوف بذهبية وزن تحت 90 كجم بفوزه على الكرواتي باربرا ماتيتش، وسط حضور جماهيري كبير.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو المشاركة الإيجابية في بطولة العالم التي تختتم اليوم في طشقند، مؤكداً أن إيجابياتها ستنعكس خلال المشاركات المقبلة وفي مقدمتها بطولة أبوظبي غراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية والتي تقدم للمشاركة فيها حتى الآن 70 دولة..

وذكر عقب ختام بطولة العالم الحالية سيخضع منتخبنا لمعسكر داخلي في أبوظبي استعداداً للبطولة، وبعدها يتجه المنتخب لمعسكر خارجي يقام في طوكيو لمدة شهر استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام التي تقام في يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول في عام 2022 المشاركة في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل.

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