الأهلي المصري يقترب من لقب «عربية السلة»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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واصل الأهلي المصري حامل اللقب سلسلة انتصاراته في بطولة الأندية العربية 34 لكرة السلة بعد فوزه على أهلي حلب السوري 76 /87 وصعوده إلى ربع النهائي، الذي سيقام غداً وسيلاقي فيه الفائز من الجهراء الكويتي والبشائر العماني.

ورغم الندية التي أظهرها الفريق الحلبي طوال المباراة وظهوره بصورة مختلفة عن مبارياته السابقة إلا أن خبرة الأهلي المصري في كيفية التعامل مع المباريات الحاسمة علاوة على اللياقة البدنية العالية كل هذه العوامل أسهمت في الفوز، وأكدت أنه مرشح فوق العادة وفي طريقه للاحتفاظ بلقبه، علماً بأنه لم يخسر أية مباراة حتى الآن منذ البطولة الماضية التي أقيمت في الإسكندرية العام الماضي، تقدم الأهلي في الفترات الثلاث الأولى 17/25 و15/17 و18/22، بينما انتهى الربع الأخير لصالح أهلي حلب 23/26، سجل باندو نيسيا محترف الفريق الحلبي أعلى سكور 24 نقطة فيما تراجعت نسبة نقاط الأمريكي والتر نجم الأهلي المصري، الذي اكتفى بعشر نقاط فقط، كما شهدت المباراة 22 رمية ثلاثية منها 12 للفريق المصري.

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