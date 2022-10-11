الكويتية منيرة الحشاش أول حكم سلة دولي

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

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عبرت الكويتية منيرة الحشاش أول حكم دولي نسائي في منطقة الخليج عن سعادتها بمشاركتها الأولى في بطولات السلة العربية للرجال التي تقام حالياً في الكويت، موضحة أنها لم تشعر بالرهبة كما يحدث مع بعض الحكام الذين يخوضون مثل تلك التجارب الجديدة لأنها اكتسبت خبرة من إدارتها لمباريات الدوري الكويتي في الموسم الماضي من ضمنها النهائي الذي جمع بين الجهراء والكويت والذي أهلها للحصول على أفضل حكم في هذا الموسم.

وأكدت منيرة الحشاش، أن المرأة الخليجية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بحاجة لثقة القائمين على أمر اللعبة لكي تتمكن من إظهار قدراتها التحكيمية وطرق أبواب البطولات القارية والدولية، مشيرة إلى أن الوصول للعالمية هو الهدف الذي ستسعى إليه في المرحلة القادمة، مثمنة شرف المشاركة في بطولة الأندية العربية للسيدات مرتين متتاليتين في الأردن العام الماضي بإدارتها مباراة المركزين الثالث والرابع بين الفحيص والأرثوذوكسي الأردنيين، وكذلك إدارة النهائي الذي أقيم في تونس مؤخراً وجمع بين بيروت اللبناني وسموحة المصري، لافتة إلى أن كرة السلة النسائية العربية حققت نجاحات غير مسبوقة بفضل اهتمام الاتحادات والأندية والنهج الذي يتبعه الاتحاد العربي بقيادة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي والمتمثل بتكثيف البطولات النسائية أسوة بالرجال والحرص على الارتقاء بالمستوى وصولاً للمستويين القاري والعالمي.

يذكر أن منيرة الحشاش شاركت بإدارة أربع مباريات في البطولة الحالية الأهلي المصري مع الميناء اليمني والغرافة القطري والاتحاد السكندري مع أهلي بنغازي الليبي ودجلة العراقي مع وداد بوفاريك الجزائري وقد نالت الشارة الدولية في شهر أغسطس العام الماضي.

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