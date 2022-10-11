الشارقة يتصدر دوري شباب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تصدر فريق شباب اليد بنادي الشارقة دوري شباب اليد عقب فوزه على فريق العين 27/31 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مثلت العلامة الكاملة، في المباراة التي جمعتهما بدار الزين في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الدور الأول للبطولة، وبذلك الفوز استقر العين بمركزه الثاني برصيد 10 نقاط بالمسابقة التي تشهد مشاركة 6 فرق تسعى للفوز بلقب باكورة موسم اليد 2022/2023 لهذه الفئة السنية تحت 18 سنة.

وبالجولة نفسها تقدم الجزيرة للمركز الثالث برصيد 7 نقاط عقب فوزه الصعب بعقر داره على ضيفه فريق 32/ 30، وبذلك يتراجع النصر للمركز الرابع برصيد 6 نقاط، وواصل الوصل مسلسل هزائمه بخساراته أمام مضيفه فريق شباب الأهلي بنتيجة 26/ 35، وبذلك يتقدم شباب الأهلي للمركز الخامس برصيد 5 نقاط من ثلاث جولات ويقبع الوصل بالقاع برصيد 4 نقاط.

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